Bitlis'te "Türkiye Güven ve Huzur Operasyonu-5"

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Türkiye Güven ve Huzur Operasyonu-5" kapsamında umuma açık yerlerde ve trafik noktalarında uygulama yapıldı.



Türkiye genelinde olduğu gibi Bitlis'te de saat 18.30 ile 20.00 arasında umuma açık yerlerde ve kıraathanelerde uygulamalar yapılırken 20.30 ile 22.30 arasında ise trafik kontrol noktalarında devam etti.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 32 ekip 132 personelle bu operasyonun icra edildiği açıklamanın devamında, "Türkiye genelindeki "Türkiye Güven ve Huzur Operasyonu-5" kapsamında, Bitlis'te kentin farklı noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, kimlik kontrolü yaptı. Bin 677 şahıs sorgulanmış, 5 aranan şahıs yakalanmış, 20 şahsa adli-idari işlem yapılmış, 70 adet iş yeri kontrol edilmiş, 5 iş yerine cezai işlem uygulanmış, 269 araç kontrol edilmiş, 10 araca cezai işlem uygulanmış, 3 bin 520 TL idari para cezası kesilmiştir. Halkımızın canına ve malına kasteden suç ve suçlulara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - BİTLİS