Bitlis'te Toprağa Gömülü Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

BİTLİS'in Hizan İlçesi'ne bağlı Yaylacık Köyü kırasılında, jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi arama tarama çalışmalarında, toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirilirken, tespit edilen basma düzenekli patlayıcı ise yerinde imha edildi.



Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından yürütülen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya-15 operasyonu kapsamında Hizan İlçesi'ne bağlı Yaylacık Köyü kırsalında arama ve tarama çalışması yapıldı. Arazideki çalışmalarında 3 ayrı noktada toprağa gömülü vaziyette, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 50 mühimmat, 2 el telsizi, 2 telsiz şarj cihazı, 2 telsiz bataryası ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.



Aynı gün Yaylacık Köyü Mesir Tepe mevkiinde ise el yapımı patlayıcı bulundu. 5'er kilogramlık plastik yağ bidonu içerisinde amonyum nitrat ile desteklenmiş basma düzenekli 2 el yapımı patlayıcı yerinde patlatılarak imha edildi.



- Bitlis