Bitlis'te Toprağa Gömülü Silah ve Mühimmat Bulundu

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, toprağa gömülü vaziyette silah ve mühimmat ile patlayıcı bulundu.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, icra edilen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya-15' operasyonu kapsamında 12 Nisan 2017 günü saat 09.00 sıralarında Hizan ilçesi Yaylacık köyü kırsalında 3 ayrı noktada toprağa gömülü vaziyette 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 50 adet Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 adet el telsizi, 2 adet telsiz şarj cihazı, 2 adet telsiz bataryası ve muhtelif miktarda yaşam/giyim malzemesi ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Aynı gün saat 09.45 sıralarında Yaylacık köyü Mesir Tepe mevkiinde 5'er kilogramlık plastik yağ bidonu içerisinde amonyum nitrat ile desteklenmiş basma düzenekli 2 adet EYP tespit edilmiştir. Ele geçirilen EYP düzeneği ve malzemeler cumhuriyet savcısının talimatı ile İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından olay yerinde imha edilmiş, bulunan sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS