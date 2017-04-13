Bitlis'te Toplu Taşıma Araçları Denetlendi

Bitlis Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği Ekipleri, toplu taşıma araçlarını denetledi.



Ekipler, sürücü ve muavinlerin kılık kıyafetleri, otobüsün iç ve dış temizliği ile hat ve güzergah ihlali konusunda çalışma yaptı.



Zabıta Müdürü Nazım Özdemir, yaptığı açıklamada, denetimin ardından yolculara yönelik tutumları hakkında sürücüleri bilgilendirdiklerini söyledi.



Toplu taşıma araçlarında istenilen düzeyi yakalamak için çalışmaları sürdüreceklerini anlatan Özdemir, kurallara uymayanları yazılı ve sözlü olarak uyardıklarını kaydetti.



Vatandaşın yapılan uygulamadan memnun olduğunu belirten Özdemir, "Vatandaşlar toplu taşıma ile ilgili şikayet ve isteklerini 24 saat zabıta müdürlüğü ya da Beyaz Masaya iletebilecek. Vatandaşlarımıza öncelikli hizmet anlayışımızla Bitlis'i daha da güzel ve yaşanılır hale getirmenin çabası içerisindeyiz." diye konuştu.