Bitlis'te Tipi ve Fırtına - Tatvan'da Kriz Masası Oluşturuldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle çok sayıda vatandaş araçlarıyla birlikte yolda mahsur kaldı.



Tipi ve fırtına nedeniyle Bitlis-Tatvan, Güroymak-Ahlat, Tatvan-Güroymak ve Ahlat-Hizan karayolu trafiğe kapandı.



Yolda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için karayolları, belediye ve özel idare ekipleri çalışma başlattı.



Görüş mesafesinin sıfıra indiği ilçede Rahva mevkisindeki devlet hastanesine giden birçok hasta ve yakını ile birçok personelin hastanede beklemek zorunda kaldığı bildirildi.



Hastanede yapılan anonslarla yoğun olarak kar fırtınası olduğu ve bu sebeple yolların kapandığı belirtilerek, yola çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.



Yollarda mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için Tatvan Kaymakamlığı ve Belediye, kriz masası oluşturdu.



Belediye Başkanı Fettah Aksoy, fırtınanın başladığı an itibarıyla tüm iş makinelerini seferber ettiklerini söyledi.



Vatandaşların yola çıkmamaları konusunda uyarı anonsları yaptıklarını ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:



"Çok yoğun bir kar yağışı ve tipi ile karşı karşıyayız. Öğle saatlerinde kar fırtınası başladı ve tipiden dolayı ilçeler arası yollar kapandı. Biz de ilçe merkezinde çalışan tüm iş makinelerimizi sıkıntıların yaşandığı bölgelere yönlendirdik. İş makinelerimiz Bitlis-Tatvan ile Tatvan-Ahlat ve Tatvan-Hizan ile Tatvan-Van arasındaki karayollarında çalışma yürütürken aynı zamanda yollarda mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışması yürütüldü."



"Çalışmalara asker ve polis de destek veriyor"



Vatandaşlara ve sürücülere yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunduklarını anlatan Aksoy, "Kurtarma operasyonları devam ederken, vatandaşlarımız dışarıda kalmasın diye otellerimiz hazır durumda, alışveriş merkezini de sabaha kadar açık tutuyoruz. Olumsuz hava şartlarından dolayı ulaşamadığımız yerler var ve oralara da ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.



Çalışmalara asker ve polisin de destek verdiğini aktaran Aksoy, "Asker, polis ve doktorlar aynı anda seferber olmuş durumda. Yollarda mahsur kalanlara ulaşmak ve kurtarmak için polis ekipleri ile askeri birlikler de çalışma yürütüyor. Aynı zamanda ilçe çıkışındaki Sorgun Kışlası askeri birliği o bölgeye yakın yerlerde mahsur kalanlar için kapılarını açtı ve vatandaşları sıcak yerlerde bekletiyorlar. Polis ekipleri normal araçların ulaşamadığı yerleri zırhlı araçlarla ulaşarak kurtarma operasyonu gerçekleştiriyor. Aile sağlığı merkezinde görevli doktor arkadaşlar gönüllü olarak durum normale dönene kadar aralıksız sağlık hizmeti verecek." diye konuştu.