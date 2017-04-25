Bitlis'te Terör Saldırısı: 1 Şehit, 1 Yaralı

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye döşenen mayının patlaması sonucu bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.



Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince il merkezine bağlı Sehi Ormanları bölgesinde yürütülen operasyonda, teröristlerce araziye döşenen mayın infilak etti. Patlamada bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.



Yaralı asker Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.