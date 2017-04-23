Bitlis'te Terör Örgütü PKK'ya Büyük Darbe

BİTLİS'te PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristler tarafından kullanılan depo ve sığınaklarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ayrıca PKK'lı teröristler tarafından döşenen 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.



Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından Bitlis ili merkez ilçesi Yukarıölek, Aşağıölek, Ilıcak, Üçevler ve Doğruyol köylerinde PKK terör örgütü mensuplarına yönelik 19-22 Nisan 2017 tarihleri arasında Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir adı altında geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 1 PKK'lı terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilirken örgütü büyük bir darbe vuruldu.



PKK'YA AİT SIĞINAKLARDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ



Operasyonda PKK terör ögütüne ait sığınaklarda ok sayıda mühimmat ele geçirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada ise operasyon bölgesinde,"8 adet depo, 3 adet sığınak, depo ve sığınaklarda 18 adet kullanıma hazır boru tipi el yapımı patlayıcı madde, 80 adet 7.62 milimetre çapında kaleşnikof mühimmatı, 2 adet el bombası, 1 adet büyük telsiz, 1 adet video kamera, 1 adet akü, 12 adet örgüt kıyafeti, 1 adet şemsiye, 2 adet pil bloğu ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 1 adet el telsizi, elektronik malzeme, çok sayıda doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ayrıca operasyon bölgesinde 3 adet araziye tuzaklanmış uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı bulunarak kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirilmiştir"denildi.



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