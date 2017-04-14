Bitlis'te Terör Örgütü PKK Operasyonuna 8 Tutuklama

BİTLİS'te bir hafta önce terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden, 8'i tutuklandı.



Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen 7 Nisan tarihinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Bitlis'in Tatvan ve Adilcevaz ilçeleriyle Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 13 ayrı adrese yapılan baskınlarda 12 kişi, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, milis/İşbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak suçlaması ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden K.A., Z.K., R.K., E.E., U.A., A.A., O.B., M.A. tutuklanarak Bitlis E Tipi Cezaevi'ne konuldu. Y.K., N.T. ve E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Bitlis