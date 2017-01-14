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Bitlis'te Terör Operasyonu: 2 Şehit
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Bitlis'te Terör Operasyonu: 2 Şehit
14 Ocak 2017 Cumartesi 10:22
Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı.
Bitlis
'te terör örgütü
PKK
'ya yönelik operasyonda 2 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı.
Kaynak:
Dunya.com
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