Bitlis'te Terör Operasyonu

Tatvan ilçesinde bölücü terör örgütüne ait sığınakta yaklaşık 2 ton gıda malzemesi ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen çalışmada, Tokaçlı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'ya ait bir sığınak bulunduğu belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Sığınak içerisinde yaklaşık 2 ton gıda malzemesi (500 kilogram un, 540 kilogram yağ, 200 kilogram toz şeker, 500 kilogram bulgur, 150 kilogram makarna, 100 kilogram çikolata, 100 kilogram salça, 30 kilogram çay, 25 kilogram tuz, 25 kilogram zeytin ve 5 kilogram maya ele geçirilmiştir. Ele geçirilen yaşam malzemesi Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edilmiş, sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir."



Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.