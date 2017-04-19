Bitlis'te Terör Operasyonu

Bitlis'in Hizan ilçesinde ele geçirilen 3 patlayıcının imha edildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, jandarma sorumluluk bölgesinde, teröristle mücadele harekatı kapsamında düzenlenen operasyonların devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Hizan ilçesi Ekinli köyü Dokuztepe bölgesinde harabe binanın yıkılmış duvarının kaya parçaları arasına gizlenmiş telsiz, alıcı devre kartı ve toprak zemine gömülü birbirine irtibatlı 3 el yapımı patlayıcı madde düzeneği (Üç plastik bidon içerisinde yaklaşık 70 kilogram eritilmiş amonyum nitrat) tespit edilmiştir. Tespit edilen 3 radyo frekans komutalı el yapımı patlayıcı madde düzeneği gerekli incelemelerin tamamlanması ve bulgu niteliği taşıyan malzemelerin muhafaza altına alınmasını müteakip Hizan Cumhuriyet Savcısının talimatı ile yerinde imha edilmiştir."



Açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar, zaman mefhumu gözetmeksizin, her türlü hava koşullarında operasyonlara kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.