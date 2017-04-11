Bitlis'te Terör Operasyonu

Bitlis'in Güroymak ilçesinde tespit edilen bir sığınakta çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 11 Nisan 2017 günü saat 07.50 sıralarında Güroymak'ın Bölmedere köyü Mezralık mevkiinde 1 adet sığınak tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Tespit edilen sığınakta 6 adet 12 kilogramlık tüp, 7 adet silah koruyucu yağ, 8 adet pil, 16 adet koli bandı, 7 adet yapıştırıcı, 1 adet kazma, 2 adet el feneri, 7 adet çakmak gazı, 1 adet fırın, muhtelif yaşam ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen gıda ve yaşam malzemeleri cumhuriyet savcısının talimatı ile İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından olay yerinde imha edilmiş, bulunan sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS