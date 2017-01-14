Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak'ta icrasına başlanan "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu" kapsamında çatışma yaşandığı belirtildi.
Çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ve operasyonun devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadesi yer aldı.
Bitlis'te Terör Operasyonu
Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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