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Bitlis'te Terör Operasyonu

Bitlis'te Terör Operasyonu

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bitlis'te Terör Operasyonu

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak'ta icrasına başlanan "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu" kapsamında çatışma yaşandığı belirtildi.

Çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ve operasyonun devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadesi yer aldı.

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