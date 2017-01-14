Bitlis'te Terör Operasyonu

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak'ta icrasına başlanan "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu" kapsamında çatışma yaşandığı belirtildi.



Çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ve operasyonun devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadesi yer aldı.