Bitlis'te Terör Operasyonları

Bitlis'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK'ya yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.



Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda, "terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak", "iş birlikçilik faaliyetlerinde bulunmak" ile "yardım ve yataklık etme" suçlarından 4 kişi yakalandı.



FETÖ/PDY'nin mahrem yapısının faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik Bitlis merkezli Tatvan, Adilcevaz ve Güroymak ilçeleri ile Van'da düzenlenen operasyonda 3 zanlı Bitlis, bir kişi de Van'da gözaltına alındı.



Terör örgütleri ve bunların düzenlediği eylemlere karşı mücadele, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlılıkla sürdürülecek.