Bitlis'te Tek Katlı Evler Kara Gömüldü

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en fazla kar yağan illerinden biri olan Bitlis'te tek katlı evler kar altında kaldı.



Yoğun kar yağışı nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği kentte, tek katlı evler kar altında adeta kayboldu. Kar yağışı nedeniyle kapanan yollar belediye ekipleri tarafından ulaşıma açılırken, yol kenarında biriken karların yüksekliği ise yaklaşık 4 metreye ulaştı.



İl Özel idaresi yetkilileri, kapalı köy yolu olmadığını belirtirken Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri tarafından ise Pazar gününe kadar havanın parçalı bulutlu olacağı yönünde açıklama yapıldı. - BİTLİS