Bitlis'te Şehit Olan Astsubay'ın Ağrı'daki Ailesi Yasta

BİTLİS'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Emrah Çelebi'nin Ağrı'nın Patnos İlçesi'nde oturan babası Mustafa Çelebi acı haberi alınca fenalaştı. Mustafa Çelebi hastaneye kaldırıldı.



Bitlis merkeze bağlı Aşağıörnek Köyü kırsalında bugün düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Emrah Çelebi'nin Ağrı'nın Patnos İlçesi'nde oturan ailesine acı haber yetkililer tarafından sağlık ekibi eşliğinde verildi. 5 kardeşin en küçüğü olan Astsubay Emrah Çelebi'nin şehit haberi, aileyi yasa boğdu. Bir ay önce torunu ile birlikte çatıdan düşen ve bir hafta önce hastaneden taburcu olan baba Mustafa Çetin, acı haberin ardından fenalaşınca yeniden Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Eşi ve 1 yaşındaki oğlu Mustafa Miran'ın görevli bulunduğu Batman'dan Patnos'a geleceği ve Emrah Çelebi'nin yarınki cenaze törenine katılacağı bildirildi.



- Ağrı