Bitlis'te Şehit Olan Astsubay Emrah Çelebi Için Patnos Ilçesinde Cenaze Namazı Kılındı

- Cenaze namazının kılınması AĞRI - Bitlis'te şehit olan Astsubay Emrah Çelebi için Ağrı'nın Patnos ilçesinde cenaze namazı kılındı.

- Cenaze namazının kılınması
AĞRI - Bitlis'te şehit olan Astsubay Emrah Çelebi için Ağrı'nın Patnos ilçesinde cenaze namazı kılındı

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