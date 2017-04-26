Bitlis'te Şehit Olan Astsubay Emrah Çelebi Için Patnos Ilçesinde Cenaze Namazı Kılındı

- Cenaze namazının kılınmasıAĞRI - Bitlis'te şehit olan Astsubay Emrah Çelebi için Ağrı'nın Patnos ilçesinde cenaze namazı kılındı
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