Bitlis'te Şehit Olan Astsubay Çelebi, Memleketine Uğurlandı -3

BİTLİS merkeze bağlı Aşağıölek Köyü kırsalında yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan, 1 çocuk babası 30 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emrah Çelebi, Bitlis'te yapılan törenin ardından memleketi Ağrı'nın Patnos İlçesi'ne uğurlandı. Aşağıölek Köyü kırsalında bulunan Sehi Ormanları bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarda, dün teröristlerin daha önceden tuzakladıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Çelebi şehit oldu. Şehit Astsubay Çelebi için bugün İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney, Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanı Albay Taner Dinçyürek, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer, Vali Yardımcıları Kamil Güzel ve Murat Kütük, Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kurum amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.



Şehit Çelebi'nin Türk Bayrağına sarılı cenazesi, tören alanına getirildikten sonra öz geçmişi okundu. Törende konuşan Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Türkiye'nin büyük bir saldırı altında olduğunu söyledi. Vali Çınar, 100 yıl önce Çanakkale'ye gelen bütün devletlerin bugün kıyımıza yanaşarak daha büyük saldırılar başlattıklarını belirterek şöyle konuştu:



"Bugün 100 yıl öncesinden farklı bir şey var. Saldırılarını Müslüman ülkeler içinde kurdukları terör örgütleri vasıtasıyla, vekalet ve taşeron savaşı dediğimiz yöntemlerle yapıyorlar. Ama her zaman söylediğim bir şey var. Türkiye tıpkı masallardaki gibi saldırıldıkça daha güçlenen ve büyüyen bir devlet. Dünyanın, mazlumların ve bütün Müslümanların umudu ve duasında olan bir devlet. Burada şehidimize ve şehitlerimize minnettarlığımızı arz etmemiz gerekiyor. Vatanları için canlarını feda etmek için yemin ettiler ve yeminlerine sadık kaldılar. İnsanın verebileceği en kıymetli şey kendi hayatıdır. Onlar bizim için, evlatlarımız ve gelecek nesillerimiz için canlarını feda ettiler."



Tabuta sarılarak ağlayan şehit Astsubay Çelebi'nin eşi Sündüz Çelebi ve yakınlarını askeri personel teselli etti. İl Müftüsü M. Faysal Geylani'nin dua etmesinin ardından şehit Astsubay Çelebi'nin cenazesi helikopterle memleketi Ağrı'nın Patnos ilçesine gönderildi. - Bitlis