Bitlis'te PKK'ya ait sığınaklar yerlebir edildi



BİTLİS'in Tatvan İlçesi kırsalında yürütülen ve şu ana kadar 6 PKK'lının ölü olarak ele geçirildiği operasyon devam ederken, aynı bölgede kullanılan 2 sığınağın da uçaklar ve helikopterlerle imha edildiği belirtildi. Bölgede yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



Bitlis Valiliği, Tatvan ilçesine bağlı Anadere-Odabaşı bölgesinde 3 Nisan'da başlatılan Şehit Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada, jandarma ekipleri tarafından başlatılan operasyonların havadan ve karadan sürdürüldüğü belirtildi. Şu ana kadar 6 PKK'lının öldürlüdüğü bölgede teröristlerin kullandığı 2 sığınağın da uçaklar ve helikopterlerle imha edildiği açıklandı. Operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ve örgüte ait sığınaklarda ise 4 adet Kaleşnikof Piyade tüfeği, 2 adet M-16 Piyade tüfeği ve bu tüfeklere ait çok sayıda mühimmat, 2 adet el bombası, 400 kilogram amonyum nitrat, 2 adet Yeasu marka el telsizi, 15 adet 12 kilogramlık tüp, 5 adet 2 kilogramlık tüp, 1 adet DVD okuyucu, 1 adet radyo, 1 adet batarya, çok miktarda yaşam malzemesi ve muhtelif örgütsel doküman ele geçirildi. Yapılan açıklamada ayrıca "Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar, zaman mefhumu gözetmeksizin, her türlü hava koşullarında aralıksız olarak operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir" denildi.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI



Öte yandan operasyonlar amacıyla Tatvan Kaymakamlığı tarafından 9 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı. Açıklamada şöyle denildi: "Bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu huzurunun sağlanması amacıyla Tatvan Kaymakamlığı'nca 5442 sayılı il idaresi kanununun 32-Ç maddesi gereğince 4.4.2017 günü saat 00: 00 'dan geçerli olmak üzere Çavuşlar, Anadere, Odabaşı, Kuşluca, Yediveren, Dönertaş, Teknecik, Sallıca ve Kısıklı köyleri ile mezra ve bağlılarında ilan edilen sokağa çıkma yasağı 5-4-2017 tarihi saat: 21: 00 itibariyle kaldırılmasına karar verilmiştir. Sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşlarımızın göstermiş olduğu sağduyu ve hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederiz."