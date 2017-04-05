Bitlis'te PKK'ya Ait Sığınaklar İmha Edildi

BİTLİS'in Tatvan İlçesi kırsalında yürütülen dün PKK'lı 6 teröristin öldürüldüğü operasyon kapsamında örgüte ait 2 sığınak imha edildi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı'nca 3 Nisan'da Tatvan İlçesi'ne bağlı Anadere-Odabaşı bölgesinde başlatılan operasyon devam ediyor. Dün 6 teröristin öldürüldüğü operasyon kapsamında örgüte ait olduğu tespit edilen 2 sığınak, hava harekatıyla imha edildi. Sığınaklarda ve etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 4 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 M-16 piyade tüfeği ve bu tüfeklere ait çok sayıda mühimmat, 2 el bombası, 400 kilogram amonyum nitrat, 2 Yeasu marka el telsizi, 15 adet 12 kilogramlık tüp, 5 adet 2 kilogramlık tüp, 1 DVD okuyucu, 1 radyo, 1 batarya, çok miktarda yaşam malzemesi ve muhtelif örgütsel doküman ele geçirildi.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI



Öte yandan operasyonlar amacıyla Tatvan Kaymakamlığı tarafından 9 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu huzurunun sağlanması amacıyla Tatvan Kaymakamlığı'nca 5442 sayılı il idaresi kanununun 32-Ç maddesi gereğince 4.4.2017 günü saat 00: 00'dan geçerli olmak üzere Çavuşlar, Anadere, Odabaşı, Kuşluca, Yediveren, Dönertaş, Teknecik, Sallıca ve Kısıklı köyleri ile mezra ve bağlılarında ilan edilen sokağa çıkma yasağı 5-4-2017 tarihi saat 21.00 itibariyle kaldırılmasına karar verilmiştir. Sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşlarımızın göstermiş olduğu sağduyu ve hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederiz." - Bitlis