Bitlis'te PKK'ya Ait 2 Ton Patlayıcı İmha Edildi

BİTLİS'in Tatvan İlçesi Tokaçlı Köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya ait depoda yaklaşık 2 ton patlayıcı bulundu. Depodaki patlayıcı, alınan önlemlerin ardından patlatılarak imha edildi.



Bitlis Valiliği, tespit edilen PKK'ya ait patlayıcı deposu ile ilgili açıklama yaptı. Patlayıcı deposunun İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Tatvan'a bağlı Tokaçlı köyü kırsalında tespit edildiği belirtilerek şöyle denildi:



"Söz konusu depoda patlamaya hazır hale getirilmiş 2 tona yakın patlayıcı madde imha edilmiştir. Patlama sonucu 5 metre derinliğinde, 20 metre çapında büyük bir çukur oluşmuştur. Aynı gün Tatvan İlçesi Tokaçlı Köyü karayolunun 13'ncü kilometresinde menfez içerisine tuzaklanmış yaklaşık 150 kg patlayıcı madde ve Güroymak ilçesine bağlı Cevizyatağı köyü yolunun 9'ncu kilometresinde yol kenarına 4 yağ tenekesine tuzaklanmış yaklaşık 120 kilogram patlayıcı madde tespit edilerek yerinde imha edilmiştir." - Bitlis