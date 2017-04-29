Bitlis'te PKK ve Fetö Operasyonlarında 8 Gözaltı

BİTLİS'te PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.



Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, Tatvan ilçesinde PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, milis ve İşbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, yardım ve yataklık etme suçlaması ile 28 Nisan 2017'de 4 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Aynı gün, FETÖ/PDY Terör Örgütü mahrem yapısının faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik de opearsyon yapıldığı belirtildi. Bitlis merkez, Tatvan, Adilcevaz ve Güroymak ilçeleri ile Van'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda ise 3'ü Bitlis'te, biri Van'da olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. - Bitlis