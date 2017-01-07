BİTLİS kırsalında yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait sığınaklar bulunarak imha edildi.
Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri, 5-6 Ocak tarihlerinde merkeze bağlı Çayırbaşı Mahallesi kırsalında 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Kılıç-3' adlı operasyon düzenledi. Operasyonda kırsal alanda yapılan arama tarama çalışmalarında farklı noktalarda sığınaklar tespit edilerek imha edildi.
- Bitlis
Bitlis'te PKK Sığınakları İmha Edildi
BİTLİS kırsalında yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait sığınaklar bulunarak imha edildi.
BİTLİS kırsalında yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait sığınaklar bulunarak imha edildi.
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