Bitlis'te PKK'nın Tuzakladığı 350 Kilogram Patlayıcı İmha Edildi

BİTLİS'te güvenlik güçlerinin yaptığı arama-tarama çalışmalarında üç ayrı noktaya PKK'lı terösitler tarafından yerleştirilen 350 kilo patlayıcı bulunarak imha edildi.



Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tatvan ilçesine bağlı Köprücek köyü Emek mezrasında PKK bölücü terör örgütü tarafından beton menfez içerisine yerleştirilmiş 7 adet yağ tenekesinde 300 kilo el yapımı patlayıcı, merkeze bağlı Yukarıölek köyü kırsalında 20 kilo amonyumnitrat ile Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesi kırsalında 30 kilogramlık amonyumnitrat bulundu. Bulunan patlayıcılar alınan çevre güvenliğinin ardından imha edildi.



- Bitlis