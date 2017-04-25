Bitlis'te PKK Mayını; 1 Şehit, 1 Yaralı

BİTLİS merkeze bağlı Aşağıölek Köyü kırsalında yürütülen operasyon sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.



Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ile Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler, Sehi Ormanları bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürürken, teröristlerin daha önceden tuzakladıkları patlayıcı infilak etti. Patlamada 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker, Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonları devam ediyor. - Bitlis