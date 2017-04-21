Bitlis'te PKK'lı 1 Terörist Öldürüldü
BİTLİS'te merkeze bağlı Aşağıölek Köyü kırsalında yürütülen operasyonlarda PKK'lı 1 terörist etkisiz hale getirildi.
BİTLİS'te merkeze bağlı Aşağıölek Köyü kırsalında yürütülen operasyonlarda PKK'lı 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ile Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler, dün Sehi Ormanları bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sırasında Aşağıölek Köyü kırsalında 1 terörist, çıkan çatışmada silahıyla birlikte ölü ele geçirildi.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının devam ettiği belirtildi. - Bitlis