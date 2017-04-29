Bitlis'te Pkk/kck ve Fetö/pdy Operasyonu: 8 Gözaltı

Bitlis'te PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, yardım ve yataklık etme suçlaması ile 28.04.2017 tarihinde Tatvan ilçesine eş zamanlı olarak 4 adrese düzenlenen operasyonda 4 şahsın gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamanın devamında, "FETÖ/PDY terör örgütü mahrem yapısının faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde, aralarında devlet memurlarının da bulunduğu şahıslara, 28.04.2017 günü Bitlis merkezli Tatvan, Adilcevaz ve Güroymak ilçeleri ile Van ilinde eş zamanlı olarak toplam 4 şahsa yönelik gerçekleştirilen planlı operasyon neticesinde; 3 şahıs Bitlis ilinde, 1 şahıs ise 26.04.2017 tarihinde Ankara CBS soruşturması kapsamında Van ilinde yakalanarak gözaltına alındığı anlaşılmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir" denildi. - BİTLİS