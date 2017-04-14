Bitlis'te Pkk/kck Operasyonu: 8 Tutuklama

Bitlis'te terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklandı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 'PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak' suçlaması ile 7 Nisan 2017 tarihinde 12 şahsa yönelik Tatvan ve Adilcevaz ilçeleriyle Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon neticesinde yakalanan 12 şahsın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevki sağlanmıştır. Yakalanan şahıslardan B.K. isimli şahıs savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmış; Y.K., N.T., E.D. isimli 3 şahıs adli kontrol şartı ile serbest kalırken; K.A., Z.K., R.K., E.E., U.A., A.A., O.B. ve M.A. isimli 8 şahıs ise tutuklanarak Bitlis E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlılıkla devam etmekte ve edecektir" denildi.



(İHA)