Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı



BİTLİS - Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 'PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, milis/İşbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak' suçlaması ile sabah saatlerinde 12 şahsa yönelik 13 adrese operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Tatvan ve Adilcevaz ilçeleriyle Tekirdağ ilinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde K.A., Z.K., R.K., E.E., A.A., U.A., O.B., B.K., Y.K., N.T. ve E.D. isimli 11 şahıs yakalanmış, haklarında adli tahkikat başlatılmıştır. Yakalanan şahısların evlerinde yapılan aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 35 fişek, 1 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 25 fişek, çok sayıda örgütsel yayın ve dijital malzeme ele geçirilmiş. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir" denildi.