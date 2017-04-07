Bitlis'te Pkk/kck Operasyonu: 11 Gözaltı

BİTLİS Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonlarda, 11 kişi gözaltına alındı.



Bitlis Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamda şöyle denildi:



"Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak suçlaması ile 7 Mart 2017 tarihinde 12 şahsa yönelik 13 adrese ilimiz Tatvan, Adilcevaz ilçelerinde ve Tekirdağ ilinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyonlarda, K.A., Z.K., R.K., E.E., A.A., U.A., O.B., B.K., Y.K., N.T., E.D. yakalanmış, haklarında adli tahkikat başlatılmıştır. Yakalananların evlerinde yapılan aramalarda 1 kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 35 fişek, 1 pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 25 fişek, çok sayıda örgütsel yayın ve dijital malzeme ele geçirildi." - Bitlis