Bitlis'te Parkomat Sistemine Geçildi

Bitlis Belediyesi, kentteki trafik sorununa kesin çözüm bulmak amacıyla parkomat sistemine geçti.



Uzun bir ihale sürecinin ardından Nur ve Kazım Dirik caddeleri, Veysel Karani ve Alemdar sokaklar ile Eski Sanayi Sitesi alanında bugün itibariyle parkomat sistemine geçildi. Belirtilen cadde ve sokaklarda 07.00-21.00 saatleri arasında uygulanacak olan park sisteminin ilk günü sürücüleri uyaran ekipler, uygulamanın oturması için ellerinden geleni yapacaklar.



14 personelin istihdam edildiği parkomat sisteminde, park ücretleri de belirlendi. Bitlis Belediyesinin rayiç bedeline göre 0-15 dakika arasında geçici olarak yapılacak parklardan ücret talep edilmeyecek. Bir saat park edecek sürücüler 1,5, 3 saat park edeceklerden 3, 6 saat park edeceklerden 5, günlük park yapacaklar için de 10 TL ücret talep edilecek.



Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Vekili Ahmet Çınar, amaçlarının Bitlis trafiğini düzenlemek olduğunu belirterek, "Parkomat sisteminde altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Halkımızın yaya ve araç trafiğinde rahat edebilmesi için elimizden geleni yapacağız. Sistem hem esnaf için hem de sürücüler için avantajlar sağlayacaktır. İlk etapta belirli istikametlerde uygulamaya başladık. Uygulamanın oturması halinde diğer cadde ve sokaklarda da bu uygulamayı hayata geçireceğiz. Uygulamanın Bitlis'imize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİTLİS