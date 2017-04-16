Bitlis'te Oy Kullanma İşlemi Sona Erdi

Bitlis'te cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören 18 maddelik anayasa değişikliği için oy kullanma işlemi sona erdi.



Bitlis ve ilçelerinde 795 sandığın kurulduğu Bitlis'te 193 bin 791 seçmen bulunuyor. Sabah 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00 itibari ile sona erdi. Gerekli sayımlar yapılarak oyların açılmasına geçildi. - BİTLİS