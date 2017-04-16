Bitlis'te Oy Kullanma İşlemi Gerçekleşti

Bitlis'te oy kullanma işlemi gerçekleşti



BİTLİS - Bitlis'te 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören 18 maddelik anayasa değişikliği için oy kullanma işlemi başladı.

Bitlis ve ilçelerinde 795 sandıkta 193 bin 791 kişi sandık başına gidecek. Sabah 07.00'da başlayan oy kullanma işlemi akşam 16.00'da sona erecek.