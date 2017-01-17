Bitlis'te Öğrencilere Sporun Önemi Anlatıldı

Bitlis'te öğrencilere "sporun yaşamımızdaki yeri ve önemi" konulu konferans verildi.



Bitlis Beşminare Düşünce Akademisi Başkanı ve eski milli sporcu Serdar Durer, Adnan Menderes Ortaokulu öğrencilerine, sporun yaşamdaki yeri ve önemini anlattı.



Spor ile gençlerin yaşama pozitif bakabilmeyi öğrendiğini ifade eden Durer, şöyle konuştu:



"Bu konuda 'spor yapmaya vaktim yok' diyenler için bir bilim insanları der ki, 'kendisine vakit ayıramayacak bir iş yapanlar yanlış iş yapıyorlar' demektir. Ülkemizde vaktim yok diyenler genelde ya kahve köşelerinde ya da boş işlerle meşgul oluyor. Spora zaman ayıranlar, hastaneye zaman ayırmak zorunda kalmıyor. Avrupa'daki hastaneler boş, spor alanları tıklım tıklım. Ülkemizde ise hastaneler tıklım tıklım, spor alanları ise acıdır ki terk edilmiş durumdadır."



Avrupa'da sporun öneminin Sanayi Devrimi'nin ardından gelişmeye ve kavranmaya başlandığını dile getiren Durer, Avrupa'da her fabrikanın bir spor kompleksi olduğunu ve çalışanların boş zamanlarını uzmanlar denetiminde spor yaparak değerlendirdiğini belirtti.



"Spor, beden terbiyesidir"



Durer, "Bugün Avrupa'da spor yapma oranı yüzde 95'lerde olup bizde ise yüzde 7 ila 9 arasındadır. Yani daha yüzde 10'u bulabilmiş değiliz. Amerika'da yapılan istatistiklerle ölümlerin yüzde 55'inin kalp ve damar rahatsızlıklarından olduğu ortaya çıktı. Bu hastalıkların tedavisi için yılda milyonlarca dolar harcanmaktadır. Bu nedenle üretici iş gücünde büyük azalma görülmektedir. Spor bir beden terbiyesidir." diye konuştu.



Durer, öğrencilerin sorularını cevaplaması ardından konferans sona erdi.



Adnan Menderes Ortaokulu Müdürü Yılmaz Uluç, konferanstan dolayı Durer'e teşekkür etti.