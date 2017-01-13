Bitlis'te Öğrencilere Ayakkabı ve Mont Yardımı

Bitlis Dernekler Federasyonu tarafından (BİDEF), merkez ve bağlı ilçelerdeki ihtiyaç sahibi bin 500 öğrenciye ayakkabı ve mont yardımı yapıldı.



Türkiye genelinde 80 derneğin kayıtlı olduğu ve merkezi İstanbul'da bulunan BİDEF, sosyal yardımlaşma dernek ve vakıfları aracılığıyla Bitlis ve ilçeleri ile köylerindeki ihtiyaç sahibi bin 500 öğrenciyi belirledi.



BİDEF Başkanı Yaşar İzsiz, yaptığı açıklamada, yardımları öğrencilere ulaştırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, söz konusu Bitlis olunca sadece ellerini değil, gövdelerini de taşın altına koyduklarını ifade etti.



İzsiz, şöyle devam etti:



"Biz asla insan ayrımı yapmayız ve tüm hemşehrilerimiz bizim için çok değerlidir. Köy çocuklarının yaşadığı zorlukları çok iyi biliyoruz. Destek olmak için elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız. Bu yardımı bizzat biz karşıladık. İnşallah her yıl bu yardımlar Bitlis'e gelecek. Gönül ister ki sürekli Bitlis ile iletişim halinde olalım."