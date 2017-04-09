Bitlis'te Nisan Ayında Lapa Lapa Kar Yağdı

Bitlis'te çetin geçen kış aylarından sonra bahar beklenirken,, nisan ayında lapa lapa kar yağışı ile karşılaştı. Kar yağışı vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkilerken, yağan kar kalınlığının yaklaşık olarak 10 santimetreye ulaştığı tahmin ediliyor.

KAR LAPA LAPA YAĞDI

Bir kaç gündür yağmurun etkili olduğu Bitlis'te bugün hava yerini kar yağışına bırakırken, Meteorolojiden alınan bilgilere göre, kar yağışının yarın itibariyle yerini yağmura bırakacağı öğrenildi.