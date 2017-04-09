Bitlis'te Nisan Ayında Lapa Lapa Kar Yağdı
Bitlis'te vatandaşlar baharı beklerken, nisan ayının ortalarına doğru geldiğimiz bu günlerde lapa lapa kar yağdı.
Bitlis'te çetin geçen kış aylarından sonra bahar beklenirken,, nisan ayında lapa lapa kar yağışı ile karşılaştı. Kar yağışı vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkilerken, yağan kar kalınlığının yaklaşık olarak 10 santimetreye ulaştığı tahmin ediliyor.
KAR LAPA LAPA YAĞDI
Bir kaç gündür yağmurun etkili olduğu Bitlis'te bugün hava yerini kar yağışına bırakırken, Meteorolojiden alınan bilgilere göre, kar yağışının yarın itibariyle yerini yağmura bırakacağı öğrenildi.
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