Bitlis'te Nisan Ayında Lapa Lapa Kar Yağdı

Bitlis'te çetin geçen kış aylarından sonra vatandaşlar baharı beklerken, Nisan ayının ortalarına doğru geldiğimiz bu günlerde lapa lapa kar yağışı ile karşılaştı.



Kar yağışı vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkilerken, yağan kar kalınlığının yaklaşık olarak 10 santimetreye ulaştığı tahmin ediliyor.



Bir kaç gündür yağmurun yağdığı Bitlis'te bugün hava yerini kar yağışına bırakırken, Meteorolojiden alınan bilgilere göre, kar yağışının yarın itibariyle yerini yağmura bırakacağı öğrenildi. - BİTLİS