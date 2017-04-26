Bitlis'te Menfezde Yerleştirilmiş 150 Kilo Patlayıcı İmha Edildi

BİTLİS'in Tatvan İlçesi'nde PKK'lı teröristler tarafından menfeze yerleştirilmiş 150 kilo patlayıcı bulundu. El yapımı patlayıcı, kontrollu şeklde patlatılarak imha edildi.



Bitlis Valiliği'den yapılan açıklamada, bugün saat 11.30 sıralarında Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari faaliyet neticesinde, Tatvan İlçesi Hanelmalı Köyü yakınlarında Şeyhtün Tepe kuzeyinde yol üzerinde bulunan menfez içerisine yerleştirilmiş yaklaşık 150 kilo el yapımı patlayıcı madde düzeneği tespit edildi. Yapılan açıklamada patlayıcının imha edildiği belirtilerek şöyle denildi:



"Tespit edilen EYP 10. Komando Tugay Komutanlığına ait 1 patlayıcı madde keşif imha timi, 1 mayın- EYP tespit imha timi ve 1 mayın arama köpek unsuru tarafından 26.04.2017 günü saat 15.20 sıralarında Cumhuriyet Savcısının talimatı ile kontrollü şekilde patlatılmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."



- Bitlis