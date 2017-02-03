Bitlis'te köylülerin zorlu hayvan bakımı



BİTLİS'te kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu kentte, en büyük sıkıntıyı hayvan sahipleri yaşıyor. Metrelerce karın bulunduğu bölgede karları temizleyerek boş alan açarak küçükbaş hayvanlarına bakan Nihat Tarhan, tek geçim kaynaklarına en iyi şekilde bakmaya çalıştıklarını söyledi.



Bitlis ve çevresinde 2 gün boyunca etkili olan kar yağışının durmasının ardından kapalı olan yollar açılmaya çalışılırken, kar kalınlığını 2 metreyi bulduğu merkeze bağlı Yanlızçamlar Köyü'nde yaşayanlar, tüm zorluklara rağmen hayvanlarının günlük bakımını yapmaya çalışıyor. 5 çocuk babası Nihat Tarhan, tek geçim kaynakları olan küçükbaş hayvanları için büyük zorluklara katlandıklarını anlattı. Metrelerce karı temizleyerek boş bir alan açan ve burada hayvanlarına günlük yemlerini veren Tarhan, şöyle konuştu:



"Babadan, dededen gelen hayvancılığı ben de sürdürüyorum. Kış aylarında etrafını kardan yaptığımız ağıllarda koyunlarımıza günlük yiyeceklerini veriyoruz. Her geçen gün maliyetler yükseliyor. Arazimiz olmadığı için yemlerini bile dışarıdan alıyoruz. Ancak bu bizim mesleğimiz. Zor da olsa bunu yapmak zorundayız. Kış aylarında doğuran koyunların bakıyoruz. Diğer taraftan da kuzuları zaman zaman dışarı çıkarıyoruz. Yaz aylarına kadar da bu sıkıntıları yaşıyoruz."