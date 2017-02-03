Bitlis'te Kış

Hizan ilçesinde doğumu yaklaşan hamileler, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesine götürülüyor.



Bir haftadır Kar yağışının etkili olduğu Hizan'da hamileler, sağlık ekiplerince müşahede altına alınıyor.



Hizan Özel İdaresine bağlı Sağuksu Şantiye Şefi Osman Gönder, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerinin isteği üzerine yolu kardan kapalı köylerdeki hamile kadınlara ulaşmak için seferber olduklarını söyledi.



Gönder, son 48 saatte 14 hastaya ulaştıklarını belirterek, "Bir haftadır çok fazla kar yağıyor. Köylerimizin rakımı yüksek olduğu için yola giren iş makinelerimiz daha köye varmadan arkasından tipi yolları tekrar kapatıyor." dedi.



Doğumu yaklaşan Susın Özdemir'in eşi Mehmet Salih Özdemir ise eşinin ekipler tarafından köyden alınarak hastaneye yetiştirildiğini ifade etti.



Özdemir, şöyle konuştu:



"Eşimin doğumuna bir hafta kala sağlık ekipleri beni arayıp kar yağışı nedeniyle yolların kapanabileceğini, eşimi hastaneye getirmem gerektiğini söylediler. Köy yolları kapalı olduğundan İlçe Özel İdare ekipleri önce yollu açtılar daha sonra ambulansla eşimi hastaneye getirdiler. Eşim doğumuna kadar hastanede müşahede altında kalacak. Sağlık ekiplerine ve Özel İdare ekiplerine çok teşekkür ederim."