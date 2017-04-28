Bitlis'te Kayıp Sara Hastası Genç İçin Arama Seferberliği

BİTLİS'in Hizan İlçesi'nde, sara hastası 19 yaşındaki İbrahim Arslan'dan iki gündür haber alınamıyor. Jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve köylülerden oluşan yaklaşık 100 kişi, genci arıyor.



Hizan İlçesine bağlı Nurs Köyü'nde oturan İbrahim Arslan, iki gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Bunun üzerine Arslan'ın ailesi jandarmaya haber verdi. İbrahim Arslan için Van'dan dedektör köpekle iki kişilik AFAD ekibi gönderilirken, jandarma, sağlık ekipleri ve köylülerden oluyan yaklaşık 100 kişi, hem köy içerisinde hem de kırsal alanda arama yapıyor. Yapılan aramalarda hala bir iz bulunamazken, aramaların köy içersinden geçen derede yoğunlaştırıldığı belirtildi.



- Bitlis