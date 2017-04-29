BİTLİS'te Nemrut Krater Dağı yolunda karla mücadele çalışması başlatıldı. Metrelerce karın bulunduğu yolda ekipler iş makinalarıyla zorlu çalışmaya yaptı.



Türkiye'nin güney sahillerinde deniz sezonu hazırlıkları yapılırken, Bitlis'te karla mücadele çalışması yapıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, Bitlis kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 600 rakımlı Nemrut Krater Dağı yolunda kepçe, rotatif ve greyder yardımıyla karla mücadele çalışması başlattı. Calışmalar sırasında iş makinalarının içinde kaybolduğu boyu 6 metreyi aşan kar tünelleri oluştu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu,yaptıkları bu çalışma ile 2016-2017 yılı karla mücadele çalışmasını sonlandırdıklarını belirterek şöyle konuştu:



"Nemrut Dağı'nda yaptığımız bu çalışma ile bu yılki çalışmalarımızı bitiyor. Bitlis'te 350 köy 293 mezra ile birlikte toplam 643 yerleşim biriminde 15 bin 444 kilometre karla mücadele programını gerçekleştirdik. Bu programları gerçekleştirirken Bitlis'te toplam köy yolu ağımız 2 bin 341 kilometre olup, 10 ekip, 70 iş makinesi ve 90 personelle bu mücadeleyi gece gündüz demeden tüm arkadaşlarımızla birlikte seferber olarak çalıştık. Karla mücadele çalışmasına yaklaşık 5 milyon liralık ödenek harcandı. Bundan sonraki karla mücadele programı içinde gerekli tedbirlerimiz aldık. Bu bölgede hem fırtınanın getirdiği hem de yağan kar ile birlikte Bitlis'te 10 metreye yakın kar yağdı. Bugün tarihi itibari ile Bitlis'in en yüksek rakımlı dağlarından olan Nemrut ve etrafındaki köylerin 10-12 metre kar yükü aldığından dolayı burasının açma çalışmalarını sona bıraktık."



KARLA MÜCADELEYE AYRI ÖDENEK GÖNDERİLMELİ



Öl Özel İdaresi Genel Sekreteri Aydoğdu, bölgenin en fazla kar alan yerleşim birimi olduğunu da belirterek, "Bitlis'in çoğrafik yapısı ve kar yüküne rağmen karla mücadeleye gelen ekstra bir ödenek bulunmamaktadır. Gelen para yatırım amaçlı olup, karla mücadelede sarf etmekteyiz. Yetkililerden istirhamımız bunu göz önünde bulundurarak, diğer illerin icmalleri çıkarıldığında karla mücadele farkının icmallere yansıtılıp ayrı bir ödenek şeklinde ilimize gönderilmesini talep ediyoruz."dedi.



- Bitlis