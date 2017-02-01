Bitlis'te Karla Mücadele

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan otobüs duraklarının önünü, merdivenleri ve kaldırımları temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, yoğun kar yağışından dolayı kapanan otobüs durakları ile merdivenleri temizlediği ifade edildi.



Açıklamada, 38 kişilik ekibin kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürerek özellikle okul önleri, merdivenler, kaldırımlar ve 33 otobüs durağında kar temizleme çalışması yürüttüğü kaydedildi.