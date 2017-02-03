Bitlis'te Kardan Kapanan 350 Köy Yolundan 210'u Açıldı

BİTLİS'te bir hafta boyunca etkili olan kar yağışını ardından kapanan 350 köy yolundan, 210'u açıldı. Yetkililer, halen kapalı olan 140 köy yolunun açılması için de çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.



Bitlis ve çevresinde etkili olan kar yağışının durmasının ardından kapalı olan köy yollarının açılması için 10 ayrı şantiyede 84 personel ve 55 iş makinesi ile yoğun bir çalışma yürütülüyor. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede çalışmalar geceli, gündüzlü sürdürülürken, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, şu ana kadar 350 köy yolundan 210'nun ulaşıma açıldığını söyledi. Kurtkan, "Bitlis'te son yağan kar ile birlikte 350 köyümüzün yolu ulaşıma kapanmıştı. Dün yapılan çalışmalar neticesinde büyük bölümünü ulaşıma açtık. Kapalı olan yolların açılması için de yoğun bir çalışma yürüyüyoruz" dedi.



Meteoroloji Müdürü Rasim Saraç ise yerdeki kar kalınlığının 185 santimetre olduğunu, önümüzdeki günlerde yağış beklenmediğini söyledi. Hava sıcaklıklarının 2-4 derece artacağını belirten Saraç, bölgede çığ, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.



Bu arada, kar yağışı sonrasında kapanan mahalle yollarında ise Bitlis Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle gece saatlerinde çarşı merkezi ve mahalle yollarını kardan temizleyen ekipler kapalı mahalle yolunun bulunmadığını söyledi.



- Bitlis