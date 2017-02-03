Bitlis'te Kar Temizleme Çalışmaları

Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin temizliği için kar kış ve gece gündüz demeden çalışmalarını yürütüyor.



Temizlik İşleri Müdürü Murat Yıldız, yaptığı açıklamada, kentin en büyük sorunlarından biri olan temizlik konusunda belediyenin 15 araç ve 42 kişilik ekiple, gece gündüz, kar kış ve yağmur çamur demeden temizlik faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.



Ekiplerin, sabah 07.00 ila 16.00 saatlerinde her gün kendileri için belirlenen noktalarda çöp topladığını bildiren Yıldız, şunları kaydetti:



"Bazı bölgelere gün aşırı gidiliyor. Okul, hastane, askeriye gibi yerlerin çöpleri günde iki kez alınıyor. Bazı işçilerimiz kamyonla çöp toplarken bazıları da süpürge ve faraşla ara sokakları temizliyor. Süpürge makinelerimiz ise ana cadde ve bulvarlarda yol kenarlarını süpürüyor."



Kış mevsiminden dolayı ekiplerin kaldırımları temizlemeye devam ettiğini dile getiren Yıldız, kar yağışı sonrası personelleri, kaldırım temizleme çalışmasına yönlendirdiklerini kaydetti.



Yıldız, "İşçilerimiz, bu kez gece kar temizleme mesaisi yaptı. Yazın kaldırımları süpürgeleri tozdan ve çöpten temizleyen işçiler, bu kez ellerine tahta küreklerini alarak, merdiven ve kaldırımları kardan temizledi. Ana arterlerdeki kaldırımları kardan temizleyerek, vatandaşların daha rahat yürümesini sağlamaya çalıştık." ifadelerini kullandı.