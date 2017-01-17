Bitlis'te Kar Temizleme Çalışmaları

Bitlis Belediyesi ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürü Memduh Kınay, yaptığı açıklamada, karla dolan cadde ve sokaklarda yol genişletme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.



Ulaşımda aksamaların yaşanmaması için ekiplerin, Beşminare Mahallesi'ndeki cadde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttüğünü ifade eden Kınay, şunları kaydetti:



"Sabah saatlerinde öğrencilerin ve vatandaşların sorun yaşamamaları için gün boyunca okul yollarında ve okul bahçelerinde kar temizleme çalışması yürüttük. Kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğümüz için hiçbir mahallede ve yolda sorun yaşanmadı. Bugün de Beşminare Mahallesi'nde yol genişletme çalışması yürüttük. Okul yolları ve okul bahçelerinde de kar temizleme çalışması yaptık. Vatandaşların rahat etmesi için karla mücadele çalışmalarımız aralıksız sürdürecek."



Kamu çalışanları, esnaf ve vatandaşlar ise, belediyenin yürüttüğü kar temizleme çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, ekiplere teşekkür etti.