Bitlis'te Kan Bağışı Kampanyası

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) çalışanları kan bağışı kampanyası düzenledi.



VEDAŞ İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen kampanyada, 150 kişi kan bağışında bulundu.



VEDAŞ İl Müdürü Tahsin Uzunselvi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaçak tespit ve müşteri hizmetinde çalışan personellerle kampanyayı desteklediklerini söyledi.



Uzunselvi, "Sahada müşteri memnuniyetinin nasıl sağlanacağı, nasıl bir performans sergilemesi gerektiği hususlarında çalışanlarımızla toplantı yaptık. Toplantıdan sonra bahçemizde Kızılay'a kan bağışında bulunduk." dedi.