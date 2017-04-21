Bitlis'te İşletmecilere Kredi Desteği

Bitlis'te bin 80 işletmeci, KOBİ'lere yönelik faizsiz kredi uygulamasından faydalandı.



Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Bitlis İl Müdürü Cevat Kaya, yaptığı açıklamada, bin 80 işletmeciye 24 milyon 900 bin lira kredi sağladıklarını söyledi.



Faizsiz kredi uygulaması kapsamında 441 işletmecinin banka işlemlerinin devam ettiğini, 38 milyon liralık sıfır faiz kredi hacmine ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:



"KOSGEB tarafından KOBİ'lere yönelik faizsiz kredi uygulaması kapsamında bu yıl 25 Mart'ta başlayan ve 28 Nisan tarihine kadar devam edecek olan sıfır faizli kredi imkanından, bize kayıtlı olan ve il merkezi ile bağlı ilçelerimizde faaliyet yürüten bin 80 işletmeci yararlandı. Ülke genelinde nüfus oranı ve kayıtlı işletme sayısına göre yapılan bu kredi imkanından en çok ilimizdeki işletmeciler faydalandı. Bize kayıtlı olan aktif işletmecilerimizin yüzde 73'ü bundan yararlandı. Kredi esnaflar için can suyu oldu. Bu krediyle piyasa canlandı ve bölgemizdeki işletmeciler rahat bir nefes aldı."