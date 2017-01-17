Bitlis'te İş-Kur'un Resmi Açılışı Yapıldı

Türkiye genelinde Bitlis ve bazı illerde yapımı tamamlanan Çalışma ve İş Kurumu (İş-Kur) ile Sosyal Güvenlik Kurumlarının (SGK) tesislerinin resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferans sistemi ile yaptı.



Açılışların öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir konuşma yapan Erdoğan, daha sonra telekonferans sistemi ile canlı bağlantı yaparak yapımı tamamlanan tesislerin açılışlarını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının hemen ardından ilk olarak Bitlis'e canlı olarak bağlanarak İş-Kur hakkında Bitlis Valisi Ahmet Çınar'dan bilgi aldı.



Erdoğan, daha sonra Bitlis Valisi Ahmet Çınar ve beraberindekilerden tesisin açılışı için kurdeleyi kesmesini istedi. Bitlis Valisi Ahmet Çınar da, kurdeleyi kesmeden kısa bir konuşmaya yaparak, "Allah devletimize zeval vermesin. Bütün Bitlisliler adına selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Açılışını yapacağımız tesisten hizmet binasından başka, biten ve açılışa hazır birçok yatırımımızda bulunuyor. Bütün bu yatırımlarımız için yüce devletimize zatialinize bütün Bitlisliler adına minnettarlığımı arz ediyorum. Cenab-ı Allah devletimize zeval vermesin, Allah sizleri korusun" diye konuştu.



Vali Çınar, konuşmasının ardından beraberindekilerle kurdeleyi kesti. - BİTLİS