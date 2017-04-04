Bitlis'te Huzur Uygulaması

BİTLİS'de 366 polisin katılımıyla kent merkezi ve ilçelerinde huzur uygulaması yapıldı.



Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli birimlerde görev yapan 62 ekip ve 366 personelle il ve ilçelerde asayiş uygulaması yaptı. Saat 18.00'de başlayıp 20.00'de biten uygulamada, kent merkezi ve ilçelerde umuma açık yerlerde kontroller yapıldı. İşyerlerinin evrakları kontrol edildi, çalışan ve müşterilerin Güvenlik Bilgi Tespiti (GBT) sorgulaması yapıldı.



Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı uygulamada 20.30 ile 22: 30 saatleri arasında da uygulama noktalarında araçlar ve yolcular kontrol edildi.



- Bitlis